Inter: per la difesa spunta un difensore che gioca in Francia e viene paragonato ad un tripletista

Un giovane talento dalla Francia sta facendo impazzire l’Inter: un difensore che ricorda un eroe del Triplete.

L’Inter si sta preparando a tornare sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa senza stravolgerla. Non si tratta di una rivoluzione, ma di un progetto mirato ad abbassare l’età media della squadra, creando più alternative valide in difesa. L’idea è quella di mantenere intatta la base dei titolarissimi, anche se su questo ci sarà da discutere, e di fornire ad Inzaghi una rosa più competitiva per le sfide future. Uno degli obiettivi principali resta un importante rinforzo per la retroguardia.

I nomi più caldi per il reparto difensivo

L’Inter ha già provato a ingaggiare diversi difensori nei precedenti mercati, come Bremer e Buongiorno, ma entrambi sono finiti nelle mani delle rivali. Pur continuando a puntare su Acerbi e De Vrij, che restano tra i pilastri della squadra, la società intende aggiungere nuova linfa. Il futuro va costruito con attenzione, mirando a profili giovani e promettenti che possano dare solidità alla difesa per gli anni a venire. La priorità è sempre restare in Italia, con Beukema e De Winter i nomi più apprezzati, ma non si può escludere un interesse per il giovane Solet, che sta guadagnando terreno.

Il profilo del nuovo difensore dell’Inter: Alexsandro dal Lille

Secondo Inter Live, un nuovo nome si sta facendo strada nei radar dell’Inter: Alexsandro, difensore del Lille. Il 25enne brasiliano, alto 191 centimetri, è considerato un giocatore molto fisico, aggressivo, e capace di dominare nel gioco aereo. La sua stagione positiva non è passata inosservata. La valutazione di 15 milioni di euro lo rende un obiettivo interessante, meno costoso rispetto ad altri concorrenti in Serie A. Per alcune caratteristiche sembra ricordare vagamente l’ex Inter Lucio; la sua aggressività e le sue qualità potrebbero adattarsi perfettamente al sistema di gioco di Inzaghi. L’Inter però sembra concentrata su altri profili, vedremo chi la spunterà.

