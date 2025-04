Un colpo a sorpresa per l’Inter: c’è un giovane attaccante che potrebbe arrivare dal Real Madrid

L’Inter si prepara a un mercato estivo movimentato, ma tra i nomi in arrivo potrebbe esserci una sorpresa dal Real Madrid.

L’Inter si prepara a un mercato molto diverso dagli ultimi e l’attenzione è puntata su vari reparti. Anche se non ci si aspetta una rivoluzione totale, la società nerazzurra dovrà compiere scelte fondamentali per rafforzare la squadra. Il futuro dell’attacco resta uno dei temi più discussi. Innanzitutto si cerca di blindare Marcus Thuram con un rinnovo mentre Lautaro Martinez rimane una pedina imprescindibile; altri nomi potrebbero salutare Milano. L’Inter è pronta a puntare su nuovi innesti per rafforzare la propria offensiva, con un occhio a un mix di esperienza e gioventù.

Chi lascerà l’Inter in estate?

Alcuni calciatori non rientrano nei piani futuri dell’Inter: Joaquin Correa e Marko Arnautovic sono già destinati a partire, mentre Mehdi Taremi potrebbe essere sacrificato se arrivasse l’offerta giusta. La dirigenza è pronta a rinnovare il reparto offensivo con almeno due acquisti mirati.

Nuovo nome per l’attacco nerazzurro

Oltre ai soliti nomi, secondo Inter Live, c’è anche quello di Oscar Aranda, giovane talento del Real Madrid. 22enne spagnolo, che dopo aver mostrato buone qualità con Granada e Malaga, è passato ai Blancos. Pur non riuscendo a imporsi in prima squadra, il suo trasferimento al Famalicao, in Portogallo, ha dato una nuova spinta alla sua carriera. Con 8 gol e 2 assist in 27 partite di campionato, Aranda ha dimostrato una buona adattabilità e un potenziale interessante. Sebbene il suo costo attuale sia di 8 milioni di euro, potrebbe diventare una delle alternative da valutare per l’Inter. Pur non essendo una priorità, il giovane attaccante potrebbe rappresentare una sorpresa nella strategia di mercato nerazzurra.

