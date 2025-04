Inter, un giovane talento la chiave per arrivare a Ricci?

La nuova proprietà del club nerazzurro ha fatto trapelare la volontà di mettere mano al portafoglio per rafforzare la squadra a disposizione di Inzaghi.

Il mercato dell’Inter è sempre sotto i riflettori, anche in un periodo cruciale della stagione, con la squadra impegnata in battaglie decisive per la conquista di quanti più trofei possibili. Le voci di mercato continuano a mescolarsi tra realtà e rumors, con la dirigenza nerazzurra che sta cercando i giusti innesti per rafforzare la rosa in vista delle sfide future. Tra i nomi caldi c’è quello di Luis Henrique, l’esterno brasiliano dell’Olympique Marsiglia. I contatti tra i due club sembrano essere già avviati, con l’OM che chiede almeno 30 milioni di euro per il trasferimento del giovane talento: la trattativa è in corso ma non è semplice arrivare a dama. La sua versatilità potrebbe rappresentare una risorsa importante per l’Inter, in particolare come alternativa a Dumfries, ma anche come esterno offensivo in diverse situazioni tattiche.

Ricci nel mirino: l’Inter punta sul centrocampo

Un altro nome che ha preso piede nelle ultime settimane è quello di Samuele Ricci, il capitano del Torino. Nonostante il recente rinnovo fino al 2028 con i granata, il centrocampista italiano è destinato a essere uno degli obiettivi di mercato più ambiti della prossima sessione estiva.

Derby di mercato per il regista

Inizialmente, il Milan aveva fatto un tentativo con un’offerta di prestito con obbligo di riscatto, ma senza successo. L’Inter potrebbe approfittare della situazione: il giocatore potrebbe rappresentare una risorsa preziosa in più ruoli, da vice Calhanoglu a vice Barella, e forse anche in un ruolo più avanzato. Se l’Inter dovesse riuscire a concretizzare la cessione di Frattesi, Ricci potrebbe diventare il suo sostituto ideale. La trattativa è ancora agli inizi, ma secondo Inter Live, un possibile scambio con il Torino potrebbe accelerare le negoziazioni: ai granata piace tanto Francesco Pio Esposito, attaccante che in prestito allo Spezia sta facendo benissimo. L’Inter però vuole cederlo solo in prestito.

