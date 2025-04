Dopo una stagione sotto le aspettative, Taremi potrebbe dire addio all’Inter: l’iraniano nonostante tutto continua ad avere buon mercato.

Mehdi Taremi, l’attaccante ex Porto che si è unito all’Inter la scorsa estate, ha rivelato qualche settimana fa perché non sta riuscendo ad incidere come vorrebbe. Il suo arrivo a Milano, carico di aspettative, non è stato seguito da una stagione brillante come sperato. La sua situazione ha destato preoccupazione tra i tifosi nerazzurri.

I numeri della stagione di Taremi

I numeri non mentono, e per Taremi questa stagione sembra essere una delle meno fortunate della sua carriera. Con soli tre gol e sei assist in 34 partite, il suo impatto non è stato quello che ci si aspettava. Il suo tempo in campo, distribuito su quasi 1500 minuti, non ha portato ai risultati sperati. L’Inter cercava una punta in grado di far rifiatare Thuram e Lautaro senza abbassare di tanto il livello e nel precampionato sembrava anche averlo trovato: un infortunio muscolare gli fece saltare la prima giornata e ne complicò tantissimo l’inserimento. Tuttora è alle prese con un problema muscolare non grave che però sta limitando le opzioni offensive di Inzaghi.

Futuro incerto: la Roma in agguato

Il futuro di Taremi con l’Inter è un rebus e l’addio a fine stagione non è così improbabile. Le voci di mercato che lo vedono in uscita non sono poche: secondo Inter Live, la Roma potrebbe farsi avanti per acquistarlo. Nonostante una stagione sottotono, il centravanti ha ancora mercato, con offerte che arrivano da vari club, tra cui quelli della Liga e della Saudi Pro League. Se il club giallorosso dovesse riuscire ad acciuffare la qualificazione alla Champions League, potrebbe decidere di investire su Taremi per rinforzare il proprio reparto offensivo. Si parla di una possibile offerta di 5 milioni di euro: staremo a vedere.

Leggi l’articolo completo È davvero finita per Taremi all’Inter? L’ex Porto pronto a restare in Serie A, su Notizie Inter.