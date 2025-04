Bastoni verso il rientro, ma c’è un particolare che Inzaghi non può ignorare: la probabile formazione

C’è una notizia positiva per Inzaghi, ma anche un dettaglio che insospettisce e potrebbe cambiare le sue scelte a poche ore dal match col Bayern.

Simone Inzaghi ha le idee sempre più chiare in vista dell’attesissima sfida contro il Bayern Monaco. Nella rifinitura di oggi, il tecnico interista darà le ultime indicazioni alla squadra, dopo aver già ricevuto buoni segnali nel post-Parma. Alcuni titolari sono apparsi in crescita, altri hanno semplicemente confermato lo stato di forma atteso. Bastoni, per esempio, era reduce da qualche giorno con piccoli fastidi muscolari, ma ha gestito il carico e non preoccupa. La squadra ha mantenuto il ritmo anche durante la fase di recupero post-partita: niente soste, solo lavoro mirato per arrivare al top a Monaco. L’Inter non arriva al match come avrebbe voluto per via del pareggio scaturito a Parma: c’è un aspetto che torna ripetutamente.

Rotazioni ridotte e scelte obbligate

Nel gruppo restano fuori tre giocatori: Dumfries, Zielinski e Taremi. Assenze che non modificano lo scheletro della formazione, ma impongono qualche riflessione sulle alternative. Il reparto offensivo resta intatto, mentre sulle fasce le soluzioni si assottigliano. A centrocampo, l’assenza di del polacco pesa perché toglie una risorsa a gara in corso. Inzaghi dovrà affidarsi alla qualità consolidata dei titolari, con pochissimo margine per cambiare in corsa. Oggi verranno sciolti gli ultimi dubbi, ma l’ossatura è pronta: Barella rientra dall’inizio, Pavard ritrova il posto davanti a Sommer, per questi ultimi sarà una gara particolare in quanto ex.

Il segnale decisivo arriva da Bastoni

La vera notizia arriva proprio da Alessandro Bastoni, osservato speciale negli ultimi giorni. Dopo il cambio all’intervallo contro il Parma, ieri ha svolto una seduta defaticante insieme ai compagni più utilizzati, ma senza alcun segnale d’allarme. Il braccetto sinistro ha rassicurato tutti: oggi si unirà al gruppo al completo e domani sarà titolare senza alcuna limitazione. La Gazzetta dello Sport conferma la fiducia dello staff medico e tecnico: Bastoni è a disposizione per guidare la difesa in una partita dal peso specifico enorme. Inzaghi può quindi contare su uno dei suoi pilastri: l’Inter andrà a Monaco con la difesa tipo.

Leggi l’articolo completo Bastoni verso il rientro, ma c’è un particolare che Inzaghi non può ignorare: la probabile formazione, su Notizie Inter.