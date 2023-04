L’ex dirigente dell’Inter Marco Fassone è intervenuto a Radio Sportiva, dove si è espresso sulle difficoltà di lavorare in un team prestigioso come quello nerazzurro

Fassone si è espresso a Radio Sportiva sulla situazione dell’Inter:

MANCATI INTROITI – “Se parliamo dei grandi team, in questo momento soprattutto Juventus, Roma, Milan e Inter, inseriscono nei loro budget con regolarità la possibilità di entrare alla Champions League nell’anno successivo. Tutte le operazioni di mercato sono collegate al raggiungimento di quell’obiettivo. Il piano B, che è quello di partecipare all’Europa League, a competizioni inferiori o a nessuna, è un piano che non vorrebbero mai occorrere”.

DIFFICOLTA‘ – “L’Inter è una società complicata, difficile per tutti coloro che la gestiscono. Inzaghi si sarà fatto un’idea di quale sia il punto di fuoco più abituale. Ma l’allenatore dell’Inter deve saperlo che, in quella condizione lì, deve rispondere non soltanto agli azionisti ma anche ai media, ai tifosi e a tutti in un certo modo. Credo che per Inzaghi essere un po’ sulla graticola, perché non gli viene perdonato qualche passo falso di troppo, faccia parte del gioco. Lui sta andando avanti fino alla fine in tutte le competizioni, è dentro e se la sta giocando”.

