Domenica pomeriggio il Milan affronterà il Lecce in campionato. Tra i possibili fattori decisivi c’è Leao.

Il portoghese è andato a segno in due delle tre sfide disputate in campionato contro il Lecce, tra cui la partita d’andata dello scorso 14 gennaio: l’attaccante portoghese ha nel Lecce la squadra, tra quelle affrontate almeno due volte, con il miglior rapporto gol per minuti giocati.

