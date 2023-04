Domani il Milan affronterà il Napoli in Champions League. Tra i fattori decisivi potrebbe esserci Leao, la statistica

Domani il Milan affronterà il Napoli in Champions League. Tra i fattori decisivi potrebbe esserci Leao, la statistica:

soltanto Vinícius Júnior (36) ha portato a buon fine più dribbling rispetto a Rafael Leão (33) in Champions League in questa stagione; tuttavia, il giocatore del Milan ne ha completati più di qualsiasi altro avversario nella fase a eliminazione diretta del torneo in corso (18). I 33 dribbling riusciti di Leão sono un record per un giocatore del Milan in una singola stagione dai tempi di Kaká nel 2004/05 (37).

The post Fattore Leao: la statistica in vista del Napoli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG