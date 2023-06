Oggi a Casa Milan è stato il Leao Day. Il portoghese ha firmato il rinnovo con il Milan, i dati della sua crescita dall’arrivo in rossonero

Oggi a Casa Milan è stato il Leao Day. Il portoghese ha firmato il rinnovo con il Milan, i dati della sua crescita dall’arrivo in rossonero, come riportato da Sky Sport il miglioramento è stato costante di anno in anno:

stagione 19-20 presenze 33 gol 6 assist 2

stagione 20-21 presenze 40 gol 7 assist 6

stagione 21-22 presenze 42 gol 14 assist11

stagione 22-23 presenze 47 gol 14 assist 12 (ancora una partita da giocare)

The post Fattore Leao: la sua crescita dall’arrivo al Milan, il dato appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG