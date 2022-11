Il Milan ha battuto lo Spezia con un gol decisivo di Giroud nel secondo tempo. Il gol nella ripresa sta diventando un fattore per i rossoneri

La squadra di Mister Pioli è quella che ha segnato più gol nei secondi tempi di questa Serie A (11); sei più di quelli messi a referto in totale dalla Cremonese nel torneo in corso. E poi solo il Napoli (13) ha mandato in gol più giocatori diversi dei rossoneri (11) nel campionato in corso.

