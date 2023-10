Nelle ultime partite il Milan sta riuscendo a mantenere la porta inviolata anche grazie alla coppia Tomori Thiaw. Più di un fattore

I dati forniti dalla Lega Serie A evidenziano come siano i due calciatori di tutte e 20 le squadre di Serie A con il maggior numero di passaggi riusciti nel corso dell’ottava giornata di campionato: 84 per il tedesco, 83 per l’inglese.

