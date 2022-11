Le Graet, presidente della Federcalcio francese, ha parlato del Mondiale e dell’obiettivo della Francia di Deschamps

Le Graet, presidente della Federcalcio francese, ha parlato del Mondiale e dell’obiettivo della Francia di Deschamps. Le sue dichiarazioni a L’Equipe:

«Io e Deschamps abbiamo un patto per questo Mondiale. L’obiettivo è arrivare tra le prime quattro. In questo caso avrà lui la scelta se continuare o meno con il progetto Nazionale. In caso contrario sarò io a decidere e il suo posto non sarebbe al sicuro».

L’articolo Federcalcio francese: «Futuro Deschamps? Deve arrivare tra le prime quattro altrimenti…» proviene da Calcio News 24.

