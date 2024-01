Felipe Anderson Juve, assalto al brasiliano della Lazio: per giugno si può chiudere l’accordo. L’esterno arriverebbe a parametro zero

La Juve sta cercando di chiudere l’accordo per giugno per prendere Felipe Anderson che è in scadenza di contratto con la Lazio.

A renderlo noto è stato Gianluca Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, secondo cui i bianconeri sono convinti di dare l’assalto all’esterno offensivo brasiliano che potrebbe arrivare a parametro zero, viste le difficoltà della Lazio a rinnovare il rapporo.

