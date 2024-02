Il nome di Felipe Anderson è accostato alla Juve per il prossimo mercato estivo. Il brasiliano, in queste ore, ha parlato del suo futuro

Felipe Anderson, questa estate, potrebbe arrivare alla Juve a parametro zero. I bianconeri sono sulle sue tracce e lo vorrebbero ingaggiare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo la gara di Champions League, tra la Lazio e il Bayern Monaco, Felipe Anderson, a TNT Sport, ha parlato proprio del suo futuro.

GIOCARE AL SANTOS CON NEYMAR – «Mi piacerebbe giocare con Neymar e che lui tornasse al Santos. Sono molto legato al club, così come lui. Nel futuro non si può sapere».

