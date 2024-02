Chiesa Juve, tutto ancora aperto per il futuro dell’attaccante bianconero. I dettagli e le ultime su cosa succede

Il Corriere dello Sport fa oggi il punto sul futuro di Federico Chiesa, che rimane un punto interrogativo. La Juve vuole evitare di arrivare alla scadenza del contratto del giocatore, ma senza rinnovo si alzano le quotazioni di una sua cessione in estate.

Gli incontri con l’entourage ci sono stati, ma un accordo sul rinnovo non si è ancora trovato, anzi. Il giocatore ha a disposizione ancora tre mesi per convincere il club a puntare su di lui anche per il prossimo futuro, ma in caso contrario non si può escludere niente.

