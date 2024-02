La Juve continua a trattare con gli agenti di Felipe Anderson. Il giocatore è stuzzicato dall’idea di giocare in bianconero

Come rivelato da Calciomercato.com, la Juve prosegue le trattative con gli agenti di Felipe Anderson, pur non avendo ancora raggiunto un accordo definitivo. Tuttavia, c’è la volontà da parte dei bianconeri di avvicinarsi ad una soluzione e di continuare a negoziare per cercare di chiudere l’affare.

La Juve ragiona su tre anni di contratto, con un ingaggio superiore ai tre milioni. Non una cifra fuori mercato, motivo per cui anche la Lazio non molla e spera ancora di ottenere il sì al rinnovo. La corte dei bianconeri e la prospettiva di far parte di un club così importante, pronto a tornare in Champions League, stuzzica l’ex Santos. Che ragiona e riflette, mentre le trattative per il suo futuro proseguono.

