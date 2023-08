Cengiz Under tornerà in Turchia: fatta per il suo trasferimento dal Marsiglia al Fenerbahce. Le ultime

Come riferito da RMC Sport, Cengiz Under lascerà presto il Marsiglia per trasferirsi a titolo definitivo al Fenerbahce.

Un affare fatto sulla base di 15 milioni di euro, con l’ex romanista che tornerà nel suo paese Natale dopo 6 anni.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG