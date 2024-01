Fenucci punge: «Juve Bologna C’è stato un episodio importante. Arbitri e VAR…». Le parole dell’amministratore delegato

Fenucci, amministratore delegato del Bologna, a margine della commemorazione di Arpad Weisz al Dall’Ara è tornato sull’episodio da moviola contro la Juve (contatto tra Iling-Junior e Ndoye) non sanzionato dall’arbitro e dal VAR.

FENUCCI – «Di recente c’è stata una riunione in Lega per il clima arbitrale che si è instaurato e abbiamo deciso di tenere i toni bassi. All’inizio del campionato, per un episodio molto importante, ho detto che quando interveniamo sugli arbitri è per sensibilizzare il sistema a migliorare. Questo perché l’oggettività fra arbitro e VAR va ricercata».

