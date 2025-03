“Fermatelo, è fuori di testa”, parole di fuoco su Milanello: la “follia” nella notte di Napoli sta incendiando l’ambiente

“Fermatelo, è fuori di testa”, parole di fuoco su Milanello. Quanto accaduto a Napoli sta accendendo l’ambiente, è polemica feroce.

In queste ultime settimane, l’ambiente attorno al Milan sembra vibrare di tensione e delusione. A cavallo tra aspettative insoddisfatte e scelte tecniche discutibili, il cammino di Sergio Conceiçao sulla panchina rossonera si sta dimostrando tutt’altro che lineare. La notte di Napoli potrebbe portare al taglio netto con due rossoneri, con due teste pronte a saltare immediatamente per riscrivere il futuro. Il clima attorno alla squadra è quanto mai acceso e vibrante, il tutto a poche ore dalla gara di andata di Coppa Italia che potrebbe decidere le sorti di una stagione dato che, classifica alla mano, è forse l’unico modo per accedere a una prossima competizione europea.

Annunciata la data per il grande cambio e un ambiente incendiario

Il Milan sembra più determinato che mai a voltare pagina, e in fretta. Proprio nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione molto forte che svela la data esatta in cui la rivoluzione rossonera potrebbe avere finalmente avvio, con un accordo che ormai appare quasi fatto. Tuttavia, prima di avviare qualsiasi cambiamento, c’è una priorità: ricompattare un ambiente che, dopo la sconfitta di Napoli, è decisamente incendiario. Nelle ore successive alla gara del Maradona, infatti, sono volate parole di fuoco sui rossoneri, con critiche feroci che hanno alimentato un clima di tensione tra squadra e tifosi. La situazione è delicata, e la sfida contro l’Inter potrebbe rivelarsi il primo passo per ricucire i rapporti e ridare fiducia a un ambiente scosso.

“Fermatelo, è fuori di testa”, parole di fuoco su Milanello

Di particolare interesse sono le osservazioni fatte da Riccardo Trevisani, che durante il programma Pressing, non ha usato mezzi termini per descrivere la gestione di Sergio Conceiçao, soprattutto in merito all’utilizzo dei giocatori. Trevisani si mostra incredulo di fronte alla scelta di tenere spesso in panchina Rafael Leao, considerato il talento più prezioso della rosa, a vantaggio di un Joao Felix che sembra non convincere pienamente sotto l’aspetto delle prestazioni. Il giornalista afferma: “Non lo so, io spero venga ricattato per non farlo giocare. Se la scelta è calcistica, non può finire la stagione. Ma per forza ci sarà un altro motivo: avranno litigato, non gli sarà simpatico”. Non contento, aggiunge: “Leao è entrato a Empoli con il Milan in 10 e ha vinto. E’ entrato a Lecce e ha recuperato. Oggi a momenti gliel’ha fatta pareggiare contro una squadra fortissima, che ha fatto un’ora straordinaria, e Leao continua a stare in panchina. Ma fermatelo Conceiçao, fermatelo”.

