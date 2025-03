Al Milan si cambia tutto: spunta una data cruciale! La decisione pronta a scuotere il futuro del club è dietro l’angolo

Al Milan si cambia tutto: spunta una data cruciale! Le ultime indiscrezioni rivelano il grande piano rossonero per la rinascita immediata.

Il Milan si lecca le ferite dopo la cocente sconfitta di Napoli, una delusione che pesa enormemente sull’ambiente. Il morale è basso, ma a rendere meno amare queste ore sono arrivate le parole di Sandro Tonali. Il centrocampista ha parlato con sincerità del momento delicato che sta attraversando la squadra, ma ha anche espresso una speranza che lo pervade, riuscendo a riaccendere la passione nel cuore del popolo rossonero. Il futuro prossimo, però, si chiama Inter: il Milan è chiamato a una doppia sfida di Coppa Italia che rappresenta l’ultima ancora di salvataggio per una stagione che rischia di essere considerata fallimentare. La pressione è altissima, e il derby contro i nerazzurri potrebbe essere decisivo per il destino del club.

Un cambiamento radicale in società e un arbitro che fa discutere

La gara contro i nerazzurri non è ancora iniziata, ma ha già scatenato polemiche. La designazione arbitrale, infatti, ha scontentato i tifosi rossoneri, che ricordano ancora i due gravi errori che hanno penalizzato il Milan nel recente passato. Tuttavia, questo non può e non deve diventare un alibi, perché la necessità di cambiare rotta è ormai fondamentale. La società sembra averlo capito, tanto che ha già fissato nella propria agenda una data cruciale per intraprendere una strada di rinnovamento. La pressione è altissima, e la sfida contro l’Inter rappresenta un bivio, non solo per la stagione, ma per il futuro prossimo del club.

Al Milan si cambia tutto: spunta una data cruciale!

Paratici, che attualmente si trova sospeso a causa di una squalifica pendente, non è solamente nel mirino del Milan. Anche il Tottenham, suo ex club, si sta facendo avanti – scrive TBR Football – per convincerlo a tornare a far parte della dirigenza. Daniel Levy, proprietario degli Spurs, ha personalmente espresso il desiderio di vedere l’ex dirigente tornare per “finire ciò che aveva cominciato”, attraverso una serie di incontri che sottolineano l’interesse del club inglese. La decisione finale di Paratici tra il ritorno al Tottenham e l’avventura con il Milan è prevista entro Pasqua, mantenendo in sospeso le aspettative di entrambi i club.

Leggi l’articolo completo Al Milan si cambia tutto: spunta una data cruciale! La decisione pronta a scuotere il futuro del club è dietro l’angolo, su Notizie Milan.