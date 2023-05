L’ex calciatore Ciro Ferrara ha detto la sua sul finale di stagione di Inter e Milan e sulla loro sfida in Semifinale di Champions League

Intervenuto su Dazn, Ciro Ferrara ha parlato così del finale di stagione di Inter e Milan e dell’euroderby di mercoledì.

LE PAROLE –: «Se Inter o Milan raggiungono l’obiettivo della qualificazione in Champions Laegue hanno fatto un ottimo obiettivo, se non lo raggiungono non significa che hanno fallito. Il fallimento sportivo non esiste, anche perché poi una delle due magari arriva in finale con la possibilità di vincere».

L’articolo Ferrara su Inter e Milan: «Magari una va in finale e l’altra si qualifica alla Champions» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG