Ferrari: «Calciomercato Juve? Dubito fortemente che i bianconeri rimangano così come sono». Ecco le parole dell’intermediario di mercato

L’agente FIFA e intermediario di mercato, Fabrizio Ferrari, ha parlato dell’attuale situazione legata al calciomercato Juve nella trasmissione TMW e Radio Sportiva. Queste le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Alla fine succederà qualcosa. Non so per esempio se la vicenda Lukaku avrà veramente questo termine, ma qualcosa succederà. Dubito fortemente che la Juve rimanga così com’è».

