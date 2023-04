Ferrero atteso a Roma: il presidente della Juve sarà presente al Collegio di Garanzia del Coni per il ricorso con Claudio Albanese

Il presidente Ferrero della Juve è atteso a Roma per il Collegio di Garanzia del Coni che si esprimerà sul ricorso presentato dal club per chiedere l’annullamento della penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze. A riferirlo è Sky Sport.

Con lui dovrebbe essere presente anche Claudio Albanese, Chief Corporate Affairs & External Communications Officer della Juve.

