Pruzzo: «Se ridanno i punti alla Juve non è positivo per la Roma». Le dichiarazioni dell’ex attaccante giallorosso

Pruzzo, ex attaccante della Roma, a Radio Radio ha parlato della possibile restituzione dei 15 punti di penalizzazione alla Juve. Queste le dichiarazioni in vista dei possibili cambi in classifica.

LE DICHIARAZIONI – «Se dovessero ridare i punti alla Juve non sarebbe una cosa molto positiva, nel senso che diventerebbe una concorrente in più per la Roma nella corsa alla prossima edizione della Champions League».

The post Pruzzo: «Se ridanno i punti alla Juve non sarebbe positivo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG