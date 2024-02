Riccardo Ferri ha ricordato la scomparsa di Andy Brehme con un aneddoto commosso nel prepartita di Inter Atletico Madrid

Ai microfoni di Mediaset, un commosso Riccardo Ferri ricorda così Andy Brehme nel prepartita di Inter Atletico Madrid.

BREHME – Andy è un amico, voglio ricordare la persona, il calciatore lo conoscono tutti, sanno quanto di buono ha fatto all’Inter e non solo. Ci sentivamo in settimana, era un interista vero, un tifoso, per noi era motivo di orgoglio vederci e grazie anche ad Ernesto Pellegrini ritrovare ogni tanto il gruppo storico. E’ stata una doccia fredda questa notizia, ha turbato parecchio l’ambiente nerazzurro.

Il pensiero va alla sua famiglia, ai suoi due figli. Mi aveva mandato di recente una foto con una Vespa dell’Inter per farmi vedere che ci teneva ancora, mi chiedeva sempre informazioni sulla squadra, una persona a cui era impossibile non voler bene

