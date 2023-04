Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha parlato in vista del match di Europa League di giovedì contro la Roma. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Non so bene chi sarà disponibile della Roma; Dybala si è allenato ma non con intensità. Poi qualche altro giocatore ha riposato all’andata. Ma concordo nel dire che la Roma è una squadra anche con moltissima qualità in panchina. Quando si affronta una squadra con mezzi finanziari enormi e con giocatori forti che non sono partiti titolari all’andata ti fa capire la forza dell’avversario. E’ una rosa di grandi campioni, non possiamo pensare solo a Dybala e Abraham. La rimonta della Roma contro il Salisburgo può ripetersi? Il campionato austriaco non lo seguo moltissimo ma abbiamo visto molte partite della Roma. Hanno uno stile di gioco molto ben definito e proporranno sciuramente quel tipo di partita».

