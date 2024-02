Il centrocampista polacco non giocherà più in Europa con la maglia azzurra ma non è stato messo fuori rosa.

L’Inter è molto vicina all’acquisto a parametro zero di Piotr Zielinski anche se per alcuni l’accordo è stato addirittura già trovato.

La ricostruzione

La Gazzetta dello Sport ripercorre le tappe della frattura ormai insanabile, e pensare che la scorsa estate il polacco fece una scelta di cuore, quella di rifiutare una ricchissima offerta araba per restare al Napoli. Nelle settimane successive sembrava addirittura essere molto vicino un rinnovo ma poi qualcosa si è rotto fino ad arrivare alle dichiarazioni delle ultime settimane di De Laurentiis che facevano capire in quale direzione si stesse andando. Secondo la rosea la frase: “Io gliel’ho detto a Marotta che non si sta comportando bene. E vi dico una cosa: il signor Zielinski qui prende uno stipendio molto più alto di quello che andrebbe a prendere all’Inter…“; avrebbe dato non poco fastidio agli agenti del polacco. Ieri è arrivata l’esclusione dalla lista Champions (oltre alla notizia di un suo affaticamento muscolare): insomma il centrocmapista rischia di giocare pochissimo fino a fine stagione.

Le cifre

Zielinski dovrebbe firmare un contratto fino al 2027 o al 2028 con un ingaggio di 4,5 milioni a stagione; previste ovviamente ricche commissioni per il suo entourage. Molto probabilmente non sarà l’unico acquisto a zero dell’Inter visto che anche Mehdi Taremi del Porto sembra in procinto di firmare per i nerazzurri.

