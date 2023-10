Stefano Fiore, ex giocatore della Lazio, ha parlato a Radio Roma Sound del recente caso scommesse, ma non solo

CASO SCOMMESSE – «Sul caso scommesse? Io aspetterei ancora un po’ per dare un giudizio, perché ci sono cose serie in ballo, circolano varie notizie alcune più attendibili altre meno ma che comunque possono un po’ confonderci. I giovani di oggi sono diversi da quello della mia generazione il mondo si è evoluto, prima non c’erano i social e la pressione mediatica che hanno loro, credo che sono poco in grado di gestire il loro successo e i loro soldi».

