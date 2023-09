La Fiorentina è in apprensione per Nico Gonzalez, l’argentino effettuerà accertamenti per capire se potrà essere convocato contro l’Udinese

La Fiorentina è in apprensione per Nico Gonzalez, l’argentino effettuerà accertamenti per capire se potrà essere convocato contro l’Udinese.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante della viola ha subito un duro colpo a Genk ma soltanto dopo gli esami approfonditi Italiano saprà se potrà contare anche su di lui per la trasferta di Udine.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG