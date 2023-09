La Roma non può fare a meno di Romelu Lukaku: al belga sono bastate poche partite per essere indispensabile

Due gole consecutivi ed entrambi quando è partito titolare. Mourinho non può fare a meno di lui che in attacco riesce a far girare la squadra. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

