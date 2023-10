Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso alla Fiorentina, ha parlato a Il Mattino di Vincenzo Italiano, ma non solo

PAROLE – «Il nostro è un modello basato sui principi dell’università americana. Un modello destinato nello stesso modo a generi e generazioni ovvero a donne e uomini a partire dai bambini e bambine fino agli adulti. Il Napoli pensava a Italiano per il dopo Spalletti?Ma aveva un contratto. E i contratti si rispettano. Mi sembra che anche De Laurentiis la pensi così. Noi siamo persone di parola. E Vincenzo non è mai venuto da me a dire che voleva andare via. Un contratto è un contratto».

