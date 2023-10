Andrea Sottil non riesce a vincere a Empoli e ora è sotto esame con l’Udinese in ritardo in classifica rispetto a un anno fa

Il differenziale rispetto all’ottavo turno dello scorso campionato è enorme: 14 punti in meno. È un’altra Udinese e giocatori come Udogie, Beto e il lungodegente Deulofeu non si rimpiazzano in un attimo. L’allenatore, secondo quanto riportato da Tuttosport, non sarebbe a rischio ma è chiaro che la società attenda risposte.

