Il Psg di Luis Enrique non potrà contare su Hakimi, Dembelé, Kurzawa e Kolo Muani per le prossime partite siccome sono stati squalificati dopo i cori omofobi

Il Psg di Luis Enrique non potrà contare su Hakimi, Dembelé, Kurzawa e Kolo Muani per le prossime partite siccome sono stati squalificati dopo i cori omofobi. Le parole dei giocatori con la nota del club:

PAROLE GIOCATORI – «Siamo ben consapevoli dell’impatto delle nostre azioni e delle nostre parole sul pubblico, in particolare sui più giovani che sognano di guardare una partita di calcio. In futuro faremo di tutto per rispettare ulteriormente il nostro dovere di dare l’esempio».

Il PSG ha deciso di non fare ricorso contro la punizione: «Il club intende continuare il lavoro che sta portando avanti con chi è impegnato nella lotta alla discriminazione per cambiare mentalità».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG