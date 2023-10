Paul Pogba è arrivato al capolinea con la conferma della positività al doping con le controanalisi: la Juve gli taglia lo stipendio

Le controanalisi hanno certificato intanto l’inibizione di Paul Pogba dall’attività: niente partite, ovviamente, ma anche niente allenamenti, come già sta avvenendo dalla sospensione cautelare del mese scorso da parte del Tribunale Nazionale Antidoping. E niente stipendio, di conseguenza: al francese sarà assicurato soltanto il minimo sindacale, circa 40mila euro lordi all’anno.

Pogba rischia fino a quattro anni, che diventerebbero due qualora venisse accertata la non consapevolezza del giocatore al momento dell’assunzione dell’integratore incriminato e che scalerebbero fino a pochi mesi nella remota ipotesi in cui si dimostri come la presenza della sostanza non abbia alcuna correlazione con la prestazione sportiva. In caso di squalifica definitiva la Juve potrebbe intervenire con la rescissione del contratto e risparmiare 30 milioni. Lo scrive Tuttosport.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG