Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato all’uscita dell’Assemblea di Lega. Le dichiarazioni riportate da tmw.

LE PAROLE – «Noi siamo sempre concentrati partita per partita, ci sono degli obiettivi all’interno ma ovviamente bisogna concentrarsi su ogni singola gara e non guardare ai vari livelli delle competizioni europee. Abbiamo tanto da giocare in campionato, con alti e bassi, bisogna evitare i momenti negativi come l’Empoli, ora pensiamo alla Lazio».

