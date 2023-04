Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato della ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi da parte del comune

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato della ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi.

PAROLE – «Parlando di Viola Park come avete visto abbiamo già tolto le gru e questo significa che siamo quasi alla fine dei lavori. Il ritiro sarà fatto lì e stiamo lavorando con il comune di risolvere la questione su dove giocheremo. Impensabile giocare due anni fuori dalla città, non si è mai visto una cosa simile nel mondo. Ormai è un anno che chiediamo quale è il futuro della Fiorentina, non può essere un futuro dove andiamo sempre a perdere. Vogliamo sapere il costo della concessione del Franchi. Mi auguro che il Comune ci comunichi il tutto il prima possibile. Commisso sta dando moltissimo alla Fiorentina e alla città di Firenze».

