Christian Maggio, ex capitano del Napoli, ha parlato a Sky Sport in vista del match di Champions di stasera tra azzurri e Milan

PAROLE – «Negli anni il presidente ha creato un gruppo e un’atmosfera particolare, crescendo sempre. Oggi si vive un’atmosfera diversa dal solito, già da ieri c’era qualcosa di particolare e spero che stasera lo sia altrettanto ovviamente a favore del Napoli. Pronostico? Al momento 51% Milan, ma solo perché è avvantaggiato dalla prima in casa. Si parte alla pari, il Napoli deve fare le stesse cose del campionato, con carattere per trovare la giusta motivazione e stando attenti a quello che può fare il Milan soprattutto con Leao ed Hernandez. Penso che il Napoli stasera avrà le carte giuste per mettere in difficoltà il Milan».

