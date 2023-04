Marco, tassista 52enne di Roma ha parlato a Il Gazzettino dell’incidente che ha coinvolto l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile

PAROLE – «Immobile e il tram passati entrambi col verde? Per me è possibile. Io evito di passarci negli ultimi giorni perché il semaforo non funzionava, c’erano delle anomalie evidenti che riguardavano le tempistiche. Un primo malfunzionamento consisteva nel segnalare il rosso per un lunghissimo tempo, poi accadeva l’opposto, che il verde durava appena due o tre secondi, poi ridiventava subito rosso. E così tu ti trovavi ad avere impegnato regolarmente l’incrocio ma di trovarti in mezzo alla strada con il rosso, mentre chi proveniva dal lungotevere Oberdan vedeva il segnale di via libera di fronte a sé e non frenava».

