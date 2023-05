Le parole di Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Inter

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Quando la partita sarà finita non avremo rimpianti. Faremo il massimo, non so se vinceremo o perderemo non lo so. Il gruppo è importante, due finali in un anno significano una serie di cose importanti. Una è sicuramente la compattezza e remare tutti dalla stessa parte. Con certe componenti arrivi a fare due finali. Inter? E’ finalista di Champions, individualmente hanno giocatori fortissimi e di livello internazionale. Come rosa, al completo, è la più forte d’Italia. Ma poi ci siamo anche noi… Se siamo arrivati qua, meritiamo delle attenzioni. Usciremo senza rimpianti».

