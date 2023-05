La mossa del Manchester United per portare in Premier League il difensore sudcoreano del Napoli. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del The Sun il Manchester United avrebbe ormai deciso di puntare in maniera forte su Kim per la prossima stagione. Il difensore del Napoli piace infatti molto ad Erik ten Hag che pensa possa essere l’anello chiave del proprio reparto.

I Red Devils sarebbero quindi pronti a pagare la clausola di 45 milioni di euro per battere la concorrenza del PSG.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG