Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi aggiorna la situazione relativa alle condizioni del difensore slovacco.

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha parlato della finale di Coppa Italia e delle sue chance di restare sulla panchina dell’Inter anche nella prossima stagione. “Chiaramente è una finale. Io ne ho giocate diverse, delle volte si era favoriti, altre sfavoriti. Domani affrontiamo una squadra che è in grande salute, nelle ultime 24 partite ha perso 4 volte. Sappiamo cosa troveremo, ci siamo affrontati tante volte negli anni. Sono una squadra di assoluto valore, sarà una partita aperta. Noi dovremo essere squadra, con la ‘s’ maiuscola, bravi a reggere i momenti della partita e a indirizzarla nel modo giusto. Io specialista delle finali? Speriamo che questa fama possa continuare, perché ne abbiamo due da disputare. Mi fa piacere, spero la tradizione possa continuare, ma devo ringraziare i ragazzi”.

Milan Skriniar

“Ho trovato un gruppo che ne ha passate tante, momenti che tutti ricordiamo. Negli ultimi due mesi abbiamo fatto cose importantissime, la finale di Coppa Italia non è scontata. Ci manca ancora un passetto in campionato. La Champions invece è inaspettata per gli altri,ma noi una speranza l’abbiamo sempre avuta. Io ero già stato un’altra volta da Mattarella, è stato emozionante. Ha parlato a cuore aperto ed è stato positivo, ci ha detto di dare sempre l’esempio perché siamo molto seguiti. Bisogna essere bravi a ragionare partita su partita. Per noi sono tutte importanti, ho la fortuna di allenare ragazzi che hanno fatto finali importanti. Domani sarà la 16 partita in 63 giorni, praticamente un girone in due mesi. Siamo stati bravi a cercare di gestire le forze. C’è un piccolo dispiacere perché avrei voluto con me anche Mkhitaryan e Skriniar che sono molto importanti per me, ma è inevitabile avere qualche defezione. Sappiamo cosa può fare la Fiorentina, abbiamo tanto rispetto, ma conosciamo il nostro percorso. Abbiamo voluto con tutte le forze questa finale e cercheremo di fare il massimo, sapendo che di fronte abbiamo un avversario che sta bene ed è ben allenato. Vogliamo riportare la Coppa a casa. Non dimentichiamo che siamo stati bravi a vincere anche in Supercoppa. Tutti insieme si ottengono i risultati, si vince e si perde insieme. Siamo stati bravi nei momenti di difficoltà a stare insieme, cercando sempre soluzioni e mai il colpevole, perché è facile trovare un colpevole e difficile trovare soluzioni. Sapete i sacrifici che abbiamo fatto per arrivare a giocarci la finale. C’è un avversario di fronte che come noi vorrà portare a casa la coppa, bisognerà essere bravi. Skriniar non ha ancora lavorato in squadra, sta facendo un differenziato importante e giovedì avrà un consulto. Penso potrà essere disponibile per le ultime due gare. Non mi sono mai sentito un precario. Avevo un contratto e ho sempre lavorato, so bene che gli allenatori vengono giudicati in base ai risultati. Resto al 100%“.

