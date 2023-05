Il centrocampista della Reggina, Giovanni Fabbian, in prestito dall’Inter, è stato eletto come MVP della regular season

Una stagione di assoluto spessore quella disputata da Giovanni Fabbian con la maglia della Reggina, al primo anno tra i professionisti. Il giovane classe 2003, di proprietà dell’Inter, è stato nominato MVP della regular season dai tifosi amaranto.

Ventura Gioielli x MVP DELLA REGULAR SEASON È Giovanni #Fabbian il calciatore amaranto più votato dai tifosi della #Reggina attraverso tutti i canali social #NelCuoreUnaBandiera pic.twitter.com/LobtNmxPHe — Reggina 1914 (@Reggina_1914) May 23, 2023

Per lui, nel corso di questa stagione in Serie B, sono arrivati ben 8 reti ed 1 assist da centrocampista. I nerazzurri si sfregano le mani vedendo il talento che hanno in casa: il suo futuro è ancora tutto da decidere. In Viale della Liberazione potrebbero sacrificare il giovane in qualche scambio o per qualche offerta irrinunciabile (come capitato a Casadei in estate), oppure girarlo un altro anno in prestito. Più remota, ma non impossibile, l’ipotesi che possa rimanere come parte integrante della prima squadra.

