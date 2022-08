Il nuovo laterale brasiliano della Fiorentina Dodò si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi

Dodò è senza dubbio uno degli acquisti più importanti della Fiorentina, ecco le sue parole nella conferenza stampa di presentazione:

LE PAROLE – «Credo sia molto importante per la Fiorentina raggiungere questo livello, qualificandosi per la Conference e lottando poi per la Champions. Ho parlato con De Zerbi e mi ha detto che la Fiorentina è molto forte e l’allenatore preparato. Anche se ho lavorato solo sette mesi con De Zerbi, il suo supporto è stato importante e vedo delle somiglianze col gioco con Italiano che mi sta aiutando e dando fiducia. Già sapevo che in Italia è molto importante la marcatura. Quando abbiamo giocato contro il Real, ho parlato con Roberto Carlos che mi ha dato questo tipo di consigli: l’esperienza alla Fiorentina sarà molto importante per la mia carriera ».

L’articolo Fiorentina, ecco Dodò: «Puntiamo alla Champions. Qui con i consigli di De Zerbi e Roberto Carlos» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG