Le parole di Davide Faraoni, esterno della Fiorentina, prima del calcio d’inizio della partita dei viola contro l’Inter

Davide Faraoni ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Fiorentina Inter. Di seguito le sue parole.

INTER – «Dobbiamo fare una partita quasi perfetta, se non perfetta. Si tratta di una delle due squadre più forti del campionato, con grandi individualità, e forti in tutti i reparti, dalla difesa all’attacco. E poi possono segnare in ogni modo: palla attiva, contropiede… dobbiamo fare una gara di grande umiltà».

COME PUO’ RISALTARE – «Sicuramente facendo un gioco veloce che si sposta da una parte e dall’altra, a prescidere che faccia il quarto o il quinto chiudendo sul secondo. Però come ho già detto io mi adatto alla squadra e a quello che ci chiede il mister per dare il mio meglio»

