Fiorentina Inter 1-2, i nerazzurri di Inzaghi bissano il successo dello scorso anno. E cambia la situazione per la Juve verso l’Europa

L’Inter trionfa nella finale di Coppa Italia sulla Fiorentina battendo per 2-1 i viola grazie ai gol di Lautaro.

Un successo che cambia anche la situazione per la Juve in vista coppe europee, attendendo novità sul filone stipendi. Se la squadra di Italiano non vincesse la Conference, ai bianconeri basterebbe il settimo posto per guadagnarsi almeno la stessa Conference. Stesso discorso in caso di vittoria dei toscani a Praga, che andrebbero in Europa League.

