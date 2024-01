Al Franchi andrà in scena la sfida di Serie A tra Fiorentina e Inter: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Franchi andrà in scena la sfida di Serie A tra Fiorentina e Inter. La Viola vuole dimenticare la brutta sconfitta nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli e trovare punti importanti per continuare la corsa tra le prime quattro della classifica. Dall’altra parte i nerazzurri dopo aver festeggiato il primo trofeo stagionale vogliono dare subito una risposta al passo falso della Juve contro l’Empoli. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

Fiorentina-Inter: orario e dove vederla

Fiorentina-Inter gara delle ore 20:45 della domenica per la ventitresima giornata della Serie A, la terza del girone di ritorno. Al Franchi sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.

