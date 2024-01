Fiorentina-Inter è la prossima partita di Serie A, ecco il dato sugli spettatori presenti e i biglietti venduti per la sfida con Franchi

Ultime ore di attesa e poi Fiorentina ed Inter scenderanno in campo al Franchi per l’attesissimo big match di Serie A. Come riportato da La Nazione, la vendita dei biglietti procede a gonfie vele.

Sarebbero infatti all’incirca 30mila i tifosi che questa domenica sera si recheranno allo Stadio. Un dato però, che potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore dal momento che per l’appunto tre giorni ci separano ancora dal calcio d’inizio.

L’articolo Fiorentina-Inter, ecco quanti saranno al Franchi: il dato sui biglietti venduti proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG