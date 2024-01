Questo giocatore dell’Inter è stato eletto come il migliore nel match in casa della Fiorentina nella 22^ giornata di Serie A

Attraverso un post sui social, l‘Inter rende nota l’identità del MOTM (Man Of The Match) in occasione della partita con la Fiorentina.

Si tratta di Yann Sommer, reattivo e micidiale tra i pali nerazzurri, che in più occasioni ha difeso il risultato e regalato la vittoria.

L’articolo Fiorentina Inter, il titolo di MOTM va a lui! -FOTO proviene da Inter News 24.

