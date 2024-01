Fiorentina-Inter non vedrà in campo Calhanoglu e Barella per diffida, ecco i sostituti scelti da Inzaghi nella formazione

Neanche il tempo di godersi il meritato successo in Supercoppa Italiana, che per l’Inter è già tempo di pensare al prossimo match di Serie A contro la Fiorentina. Per il big match del Franchi però, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di due suoi titolarissimi: parliamo di Calhanoglu e Barella.

Entrambi erano diffidati e salteranno dunque la delicata gara contro la compagine viola. Come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, al loro posto sul rettangolo verde di gioco dovrebbero schierarsi Frattesi e Asllani.

L’articolo Fiorentina-Inter: Inzaghi ha scelto i sostituti di Calhanoglu e Barella proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG