La nota modella Emily Ratajkowski è stata immortalata con la maglia dell’Inter, ecco il motivo e la reazione dei fan alla foto

Si, avete capito bene. La nota modella Emily Ratajkowski è stata immortalata con la maglia dell’Inter addosso. La sexy showgirl e attrice ha infatti preso parte all’ultimo video del rapper statunitense Travis Scott, in occasione del lancio del brano “I KNOW ?”.

Emily Ratajkowski con la maglia dell’Inter pic.twitter.com/y34P8ar2Xn — claudia𓁥 (@iamfakeC) January 23, 2024

Quel che non è passato inosservato è che nel videoclip del singolo la Ratajkowski (milioni di fan sui social per lei), posava con la distinta nerazzurra. Il frame in questione ha fatto in poche ore il giro del web, mandando letteralmente in estasi i tifosi nerazzurri seguaci (e non) dell’influencer.

L’articolo Emily Ratajkowski con la maglia dell’Inter: lo scatto hot fa impazzire i fan – FOTO proviene da Inter News 24.

